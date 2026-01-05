Habertürk
        Haberler Gündem Şırnak'ta kar altında cansız beden bulundu

        Şırnak'ta kar altında cansız beden bulundu

        Şırnak'ın Uludere ilçesinde, ihbar üzerine başlatılan arama çalışmasında kar altında Irak uyruklu Ali Yunus Kerim'in cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 00:17 Güncelleme: 05.01.2026 - 00:17
        Kar altında cansız beden bulundu
        Türkiye sınırını kaçak yollarla geçmeye çalışan Irak uyruklu Ali Yunus Kerim, ailesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Türkiye-Irak sınır hattındaki Ortasu köyü yakınlarında olduğunu, yoğun kar yağışı ve tipiye yakalandığını söyledi.

        Bu görüşmenin ardından kendisinden bir daha haber alamayan ailesi, Ortasu Köyü Muhtarı Sabri Encü’ye durumu bildirdi. Muhtar Encü’nün ihbarı üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 6 saat süren çalışmalarda, Kerim’in cansız bedeni kar altında bulundu. Kerim’in cenazesi, otopsi işlemleri için Uludere Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

        Otopsinin ardından cenaze, Irak’tan gelen yakınlarına teslim edildi.

        Fotoğraf: DHA

