Şırnak'ta kar kalınlığı 2 metre!

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olurken, kar kalınlığı ilçe merkezinde 2 metreye, yüksek kesimlerde yer yer 3 metreye ulaştı.

DHA'nın haberine göre ilçede aralıklarla devam eden kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreye ulaştığı belirtildi.

Beytüşşebap Kaymakamlığı’na bağlı İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması ve açılanların da tekrar kapanmaması için 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Kar yağışının devam etmesi nedeniyle ekiplerin iş makineleriyle gece gündüz çalışmalarını sürdürdüğü, buna rağmen zaman zaman ulaşımda aksama yaşandığı bildirildi.

Acil hasta durumlarında ambulanslara eskortluk yapılarak köy yollarının açıldığı, vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarıldığı kaydedildi.

Öte yandan, yoğun karın ağırlığıyla bazı bölgelerde elektrik direkleri devrildiği, arızaların giderilmesi için ekiplerin çalışma yaptığı bildirildi.