Siroz Nedir, Neden Olur ve Tehlikeli Mi? Siroz Belirtileri ve Tedavisi

Siroz nedir, neden olur ve tehlikeli mi? 0:00 / 0:00

Her hastalıkta olduğu gibi sirozun da erken fark edilmesi hastalığın gidişatı açısından çok önemlidir. Düzenli kontrol ve ilaç tedavisiyle ilk evrelerde siroz tedavi edilebilmektedir. Ancak ilerlediğinde sirozun tedavi edilmesi oldukça zordur. Hatta karaciğerdeki tahribatın ileri seviyelere ulaştığı durumlarda karaciğer naklinin yapılması bile gerekebilmektedir. Aksi taktirde karaciğerdeki bozukluk bütün vücudu etkilemektedir. Bu içeriğimizde siroz nedir, neden olur ve tehlikeli mi? Siroz belirtileri ve tedavisi hakkında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte siroz hakkında merak edilenler…

Siroz Nedir

Siroz toplumda isim olarak bilinen eski bir hastalık olmasına karşın siroz nedir sorusu hala pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak sirozun karaciğer hastalığı olduğunu söylemek mümkündür. Pek çok nedenden dolayı karaciğerde oluşan tahribatın ardından karaciğerde ortaya çıkan fonksiyon bozukluğu siroz olarak adlandırılmaktadır. Sirozun çeşitli aşamaları bulunmaktadır. Başlangıç aşamalarında tedavisi daha kolay olmakla beraber ilerledikçe tedavisi imkânsız hale gelebilmekte hatta karaciğer nakli bile gerekebilmektedir. Kişi siroz hastalığına yakalandığında da karaciğeri çalışmasını sürdürebilir. Ancak bazı durumlarda karaciğer yetmezliğinin de ortaya çıkması mümkündür. Bu nedenle kişi kendisinde herhangi bir değişiklik fark ettiğinde vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

Siroz Neden Olur

Siroz neden olur diye merak edenler için öne çıkan nedenleri sıraladık;

Alkol tüketiminin sürekli ve uzun seneler devam etmesi,

Hepatit virüsü tiplerinden herhangi birini uzun süre bünyesinde taşımak,

Karaciğerde fazla yağın birikimi nedeniyle iltihap oluşması, bu durum kişi alkol kullanmasa bile görülebilmekte ve şiddetlenebilmektedir.

Siroz hastalığı bağışıklık sistemi ya da safra kanallarını etkileyen bir sorun yüzünden ya da genetik nedenlerle uzun sürekli ilaç kullanımı nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.

Siroz Belirtileri

Siroz belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kas kütlesinden kilo kaybı yaşamak,

Uzun süreli iştahsızlık,

Sürekli devam eden mide bulantıları. Mideyi üşütmüş gibi devamlı hasta hissetmek,

Devam eden yorgunluk ve halsizlik,

Avuçlarda kırmızıya çalan lekeler ve ciltte ince ince ortaya çıkan ve gözle görülen kan damarlarının örümcek ağı gibi belirginleşmesi

Siroz hastalığının başlangıç aşamalarında herhangi bir belirti vermeyebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır.

Siroz ilerledikçe belirtiler de güçlenmektedir.

Gözün beyazının ve cildin sararması. Bu sarılık hastalığı ile aynı belirtidir.

Ciltte kaşıntı,

Kusarken kan çıkarmak,

İdrar renginin koyulaşması dışkının katran rengine dönmesi,

Kolaylıkla bir yerin kanaması ya da morarması,

Karnın ve bacakların ödem yüzünden şişmesi

Siroz Tehlikeli Bir Hastalık mı

Siroz tehlikeli bir hastalık mı sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Siroz karaciğerde hasara hatta organın kaybedilmesine bile neden olabilecek derecede ciddi ve tehlikeli bir hastalıktır.

Siroz Tedavisi

Siroz tedavisi olmayan bir hastalık olmasına rağmen ilerleyişinin yavaşlatılması bazı ilaçlar yardımıyla mümkündür. Bu nedenle hastalığın erken fark edilerek hemen tedaviye başlanması oldukça önemlidir. Eğer kişideki siroz sarılığa bağlıysa bu durumda öncelikle sarılık hastalığının tedavi edilmesi sirozun da iyiye gitmesini sağlamaktadır. Alkolün bırakılması ya da azaltılması da hastalığın seyri için oldukça önemlidir. Fazla kilosu olan kişilerinde hızlı bir şekilde siroz tedavisi için kilolarını vermesi tavsiye edilmektedir. Son çare olarak eğer siroz yüzünden karaciğer önemli düzeyde hasar almışsa karaciğer nakli gerekebilmektedir.

Siroz Çeşitleri

Siroz çeşitleri 3’e ayrılmaktadır. Sizler için sıraladık;