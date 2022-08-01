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Sinüzit Nedir, Neden Olur ve Ne İyi Gelir? - Sinüzit Belirtileri ve Tedavisi

Sinüzit nedir, neden olur ve ne iyi gelir? 0:00 / 0:00

Sinüzitin yol açtığı ağrılar doktorlar tarafından verilen ilaçlarla tedavi edildiği gibi bazen bitkilerden de destek alınabilmektedir. Kişinin hayat kalitesinin olumsuz etkilenmesine yol açan sinüzitin ilk ortaya çıktığında tedavi edilmesi ilerleyip daha büyük olumsuzluklara yol açmasını engellemektedir. Kişi kolaylıkla kendisinde sinüzit olup olmadığını anlayabilir. Özellikle genizde akıntı varsa ve kaş/alın bölgesinde geçmeyen ağrılar mevcutsa kişinin sinüzit olma olasılığı çok yüksektir. Bu içeriğimizde sizlere sinüzit nedir, neden olur ve ne iyi gelir? Sinüzitin belirtileri ve tedavileri konusunda ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte sinüzit ile ilgili merak edilenler…

Sinüzit Nedir

Sinüzit nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulmaktadır. Genel olarak sinüs boşluklarında oluşan iltihaplar sinüzit olarak adlandırılmaktadır. Sinüzit ağrılara ve genizde akıntıya neden olduğundan kişinin günlük yaşamını olumsuz etkilemektedir. Bazı durumlarda nezle olarak başlayan geniz tıkanıklığı da sinüzitin oluşmasına neden olabilmektedir. Eğer bu durum kişide tekrar ediyorsa ve tedavi edilmiyorsa sinüzitin akuta dönüşme riski vardır. Bu da kişinin devamlı sinüzitten mustarip olup ağrı çekmesine yol açar. Sinüzit fark edildiğinde hafife alınmamalı ve mutlaka uzman bir hekimden destek alınmalıdır.

Sinüzit Neden Olur

Sinüzit neden olur sorusunun en basit yanıtı soğuk algınlığı, grip ve nezlelerin sinüzite yol açtığı yönündedir. Ancak temelde sinüzitin oluşmasını sağlayan soğuktur ve hava şartlarıdır. Bazı durumlarda kişiye enfeksiyon bulaştığında da sinüzit ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla akut olmadığı sürece sinüzit aslında tek başına ortaya çıkmaz diğer enfeksiyon ve gribal rahatsızlıklarla beraber görülür.

Sinüzit İçin Ne İyi Gelir

Sinüzit için ne iyi gelir diye merak edenler için sıraladık;

Tuzlu suyla yapılan gargara genzi ve burnu rahatlatmaktadır. Çünkü sinüzit yüzünden mukus sinüsleri tıkadığından kişi rahat nefes alamaz ve geniz akıntısı sorunu yaşar. Ancak tuzlu su bölgeyi temizler ve rahatlatır.

Genzin tıkanmasına yol açan sinüzit için gece yatarken yastığın yüksek tercih edilmesi gerekmektedir.

Genzin açılmasını sağlayacak olan; buhar, tarçın, acılı baharatlı yiyecekler, nane/kekik yağı da sinüzite iyi gelmektedir.

Sinüzit Baş Ağrısı Yapar mı

Sinüzit baş ağrısı yapar mı sorusunun yanıtı kesin olarak evettir. Hatta pek çok kişi genizde ve buruna tıkanıklığın yanında baş ağrısıyla sinüziti fark etmektedir.

Sinüzit Belirtileri

Sinüzit belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Burnun ve genzin dolu ve tıkalı olması,

Burundan gelen akıntının kıvamının koyu olması,

Boğazda ağrı,

Gece daha fazla olan öksürük,

Genizde akıntı,

Başta ve kulaklarda ağrı

Yüzde ve alın bölgesinde basınç ve ağrı hissi

Sinüzit Tedavisi

Sinüzit tedavisi için ilk olarak uzman bir doktorla görülmek gerekmektedir. Onun görüşlerine bağlı olarak antibiyotik, burun damla ve spreyleri gerekli olan durumlarda ağrı kesiciler kullanılarak sinüzit tedavi edilebilmektedir.

Kadınlarda Sinüzit Belirtileri

Kadınlarda sinüzit belirtiler arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Burnun ve genzin tıkanıklığı,

Boğazda, başta ve kulaklarda ağrı,

Geniz akıntısı ve dolgunluğuna bağlı öksürük,

Genizde akıntı,

Yüzde ve sinüslerde ağrı

Sinüzit Ameliyatı Riskli mi

Son dönemde çok daha popüler olan sinüzit ameliyatı riskli mi diye merak edilmektedir. Eğer işin ehli doktorlar yaparsa risk oldukça düşüktür. Bazı kişilerde ameliyatın ardından göz altlarında morluklar oluşabilmekte fakat bunlar da bir ay içinde kaybolmaktadır.