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        Haberler Magazin Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmi 'Celal'in Treni'nin fragmanı yayınlandı - Magazin haberleri

        Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmi 'Celal'in Treni'nin fragmanı yayınlandı

        Geçtiğimiz cumartesi günü vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in, rol aldığı son filmi olan 'Celal'in Treni'nin fragmanı yayınlandı. Siyasi kimliğinin yanı sıra 3 filmin senaryosunu yazan Önder, bu filmle birlikte toplamda 14'üncü kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmış olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 06.05.2025 - 10:04
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        TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Pazar günü son yolculuğuna uğurlanan Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı 'Celal'in Treni' filminin fragmanı YouTube'da yayınlandı.

        2024 yapımı film, Gökalp Yamen'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olmasının yanı sıra Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmi olarak önem taşıyor.

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        FİLMİN KONUSU

        Kars’ta film çekmek isteyen fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal’in yegane hayali, bir sinema filmi çekip yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmaktır. Bilgi ve varlığın yokluğunda, yaşam ışığını sinemada bulan Celal, hayalleri için her şeyi göze alacaktır. Kars'tan dünyaya sesini duyurma amacı onu tüm imkânsızlıklar içinde imkan yaratmaya zorlar.

        OYUNCU OLARAK 14'ÜNCÜ FİLMİ

        Siyasi kimliğinin yanı sıra 3 filmin senaryosunu yazan Önder, bu filmle birlikte toplamda 14'üncü kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmış olacak.

        Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı diğer filmler ise şöyle:

        Sis ve Gece (2006)

        Ada: Zombilerin Düğünü (2009)

        Ejder Kapanı (2009)

        Mar (2010)

        Yerlatı (2012)

        F Tipi (2021)

        Ferah Feza (2012)

        Düğün Dernek (2013)

        İtirazım Var (2014)

        İçimdeki Ses (2015)

        13 Tirmeh (2017)

        Manyak (2018)

        Sur'da Devran (2023)

        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu
        3 filmin senaristi 13 filmin oyuncusu Haberi Görüntüle
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