Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmi 'Celal'in Treni'nin fragmanı yayınlandı

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, geçirdiği kalp krizi sonucu 18 gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede, 62 yaşında hayatını kaybetmişti.

2024 yapımı film, Gökalp Yamen'in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olmasının yanı sıra Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı son filmi olarak önem taşıyor.

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FİLMİN KONUSU

Kars’ta film çekmek isteyen fakat kamera alacak parası dahi olmayan Celal’in yegane hayali, bir sinema filmi çekip yaşadığı köy hayatından sesini dünyaya duyurmaktır. Bilgi ve varlığın yokluğunda, yaşam ışığını sinemada bulan Celal, hayalleri için her şeyi göze alacaktır. Kars'tan dünyaya sesini duyurma amacı onu tüm imkânsızlıklar içinde imkan yaratmaya zorlar.

OYUNCU OLARAK 14'ÜNCÜ FİLMİ

Siyasi kimliğinin yanı sıra 3 filmin senaryosunu yazan Önder, bu filmle birlikte toplamda 14'üncü kez oyuncu olarak seyirci karşısına çıkmış olacak.

Sırrı Süreyya Önder'in rol aldığı diğer filmler ise şöyle:

Sis ve Gece (2006)

Ada: Zombilerin Düğünü (2009)

Ejder Kapanı (2009)

Mar (2010)

Yerlatı (2012)

F Tipi (2021)

Ferah Feza (2012)

Düğün Dernek (2013)

İtirazım Var (2014)

İçimdeki Ses (2015)

13 Tirmeh (2017)

Manyak (2018)

Sur'da Devran (2023)