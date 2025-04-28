KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI

Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.