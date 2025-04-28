Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nedir? Hastaneden açıklama geldi
TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in tedavisi sürerken, son durumu hakkında hastaneden açıklama geldi. Hastane, açıklamasında "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." ifadelerini kullandı. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in son durumu nedir? İşte, son dakika gelişmeleri...
Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. 27 Nisan Pazar günü durumunun stabil olduğu belirtilse de bugün açıklama yapan hastane, "Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız." dedi. Peki, Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN SON DURUMU NASIL?
Sırrı Süreyya Önder'in durumuyla ilgili açıklama yapan hastane, "Bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.
PAZAR GÜNÜ DURUMUNUN STABİL OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI
27 Nisan Pazar günü, hastanede tedavi altına alınmasının 12'inci gününde olan Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu ifade edilmişti.
SIRRI SÜREYYA ÖNDER NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI, NE OLMUŞTU?
Kalbine giden ana damardaki yırtılma nedeniyle 15 Nisan'da hastaneye kaldırılan DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 10 saatlik bir ameliyat geçirmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorları Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin, "Ölüm riski son derece yüksek bir ameliyat yapıldı. Kalbin sağ kısmında kasılma yok. Çok ağır bir patolojiydi" ifadelerini kullanmıştı.
18 Nisan günü hastaneden yapılan açıklamada Sırrı Süreyya Önder'in genel durumunun aynı olduğu yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi. Hastaneden yapılan açıklamada ise, "Hastamız Sırrı Süreyya Önder’in Yoğun Bakım tedavi süreci devam etmektedir. Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir" denildi.
20 Nisan günü Önder'in tedavisinin sürdürüldüğü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan kardeşi Ali Önder, ağabeyinin durumunun stabil olduğunu, bunun da bu aşamada kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
Ali Önder, "Durumun şu an için stabil gitmesi hasta için olumlu bir süreç deniliyor. Çünkü vücudun, organların dinlenmesi gerekiyor. Ümitliyiz, bekliyoruz." dedi.
Önderin tepki verip vermediği sorusu üzerine Ali Önder, "Onun bir ölçüt olmadığını da biliyoruz. Yeğenim ilk görüşünde evet o tepkiyi vermişti ama bunun evreleri, devreleri var. Yani çünkü uyutulma süreci var." diye konuştu.
KIZI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPTI
Önder'in kızı Ceren Önder Kandemir, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ceren Önder Kandemir paylaşımında, "En iyi bildiğin şeyi yap ve diren baba. Benim için değilse torunun için. Senin ona anlatacaklarını ben anlatamam. Elime yüzüme bulaştırırım. Gecenin bir yarısı 'Mavra yapalım mı?' diye mesaj at bana. Sen benden başka kaç kişinin daha babasısın direnmek zorundasın. Ömrümün son gününe kadar tırnağının tekini incitenlere, gülümsemeni bile çok görenlere cehennem azabı yaşatmak için yaşayacağım ama yapamam senin gibi, elime yüzüme bulaştırırım. Ha gayret baba, hani canoyu bugün okuldan sen alacaktın. Babam duaya inanır, dua edin" ifadelerini kullandı.