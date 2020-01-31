Sırt ağrısı; belli dönemlerde yaşanan yorucu işlerin sonunda ya da bazı hastalıkların altta yatan nedenleri olarak ortaya çıkabilen durumlardır. Sabit bir şekilde aynı yerde oluşan ağrılar önemsenmelidir.

SIRT AĞRISININ NEDENLERİ

Duruş bozukluğu ve hareketsizlik nedeni ile ortaya çıkan ağrılarda olası bir kalp hastalığı nedeni olarak görülebilmektedir. Özellikle çağımız bilgisayar başında zaman geçirme çağı olması nedeni ile bu tarz sırt ağrılarında artış olmaktadır. Kadınlarda yumuşak doku romatizmasını neden olduğu sırt ve boyun ağrıları oluşmaktadır. Bunun yanında ileri yaşlarda ve menopoz nedeni ile oluşan kemik erimeleri de sırt ağrılarını tetikleyen nedenlerdir.

Omurgalarda oluşan eğrilikler çocuklarda ve gençlerde ortaya çıkan bir sırt ağrısına neden olur. Ağrının kürek kemiğini etkilemesi ise; kalp hastalığı işareti olabilmektedir. Ağrıların gece artması ve süreklilik taşıması mutlaka bir hekime başvurma gereğini taşır. Aşırı kas yorgunluğu ile oluşabilen sırt ağrıları kasların rahatlaması ve dinlendirilmesi sonucunda iyileşebilir.

SIRT AĞRISI TEDAVİ SÜRECİ

Kas incinmelerinin dışında kalan sırt ağrıları muhakkak uzman bir hekim tarafından teşhis edilerek tedavi edilmesi sağlanmalıdır. Kan tahlili, MR, bilgisayarlı ultrason ile tetkik edilmesi sonucunda ortaya çıkan nedenin yönünde tedavi sağlanmaktadır. Omurgalarda oluşan disk ve sinir sıkışmaları nedeni ile oluşan ağrılar, bazen B12 eksikliği ile ortaya çıkabilmektedir. Bu durum için takviye sağlanarak bir sonuç alınabilmektedir.

Ani hareketler, yorgunluk ve aşırı yük taşıma gibi incinme şeklinde gelişen ağrılar masaj veya bazı merhemler aracılığıyla iyileşme sağlanabilmektedir. Uzun süre aynı pozisyonda eğilerek iş yapmak, sürekli sandalyede oturarak iş yapmak, gibi etkenler ile oluşan ağrıları önlemek için sık sık dinlenmek, destekleyici sırt yastıkları koymak fayda sağlayacaktır. Çok önemli ağrılar olmaması halinde ilaç tedavisi ya da merhem tedavisi uygulanarak iyileştirme sağlanmaktadır.

Kalsiyum ve fosfat zengini gıdalar tüketmek ve bazı bitkisel yöntemler uygulayarak basit sırt ağrıları için fayda sağlayabilir.

SIRT AĞRISI NASIL GEÇER

Papatya ve çörek otu karışımı ile ağrılı bölgeye sıcak ve nemli bir bez yardımı ile sarılır bekletilerek uygulanır.

Ceviz, lahana, karabiber, mısır püskülü ve bal kaynatılarak ağrıyan bölgeye masaj yapılması suretiyle gevşeme sağlanabilir.

Sirke, tuz ve alkol karışımı; ile ağrı yapan bölgeye masaj yapılarak uygulanabilir.

İspirto ve acı biber; karıştırılarak masaj olarak tatbik edilir. Kas incinmelerine iyi gelir.

Lahana; yaprakları kaynatılarak ağrılı bölgeye sarılır ve bekletilir.

Kekik ve bal karışımı ile zeytinyağı, badem yağı, biberiye yağı, çörek otu yağı ve ceviz yağı karıştırılır ve ağrıyan bölgeye tatbik edilir. Uyumadan önce uygulanmalıdır.

Bu uygulanan doğal bitkiler sadece geçici ağrıyı gidermek amaçlı yapılmalıdır. Ancak geçmesi halinden sonra tekrar etmesi ya da daha uzun süren ağrılar için mutlaka hekimin önermiş olduğu tedaviler uygulanmalıdır.