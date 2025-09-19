Habertürk
        Şişecam'dan Tarsus'ta yeni enerji camı hattı yatırımı

        Şişecam'dan Tarsus'ta yeni enerji camı hattı yatırımı

        Şişecam, 200 milyon euro yatırımla Tarsus'ta faaliyete geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatları ile önemli bir kapasiteyi daha Türkiye'nin üretim gücüne kazandırdı. Güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı ve ihracat potansiyelini değerlendirmeyi hedefleyen Şişecam, bu modern tesiste 426 kişiye ek istihdam sağlayacak

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 15:56 Güncelleme: 19.09.2025 - 15:56
        Tarsus'a 200 milyon euroluk cam yatırımı
        Şişecam, enerji camları alanındaki küresel büyüme stratejisinde önemli bir adım attı.

        Tarsus’ta toplam 200 milyon euro yatırımla hayata geçirdiği buzlu cam fırını ve enerji camı hatlarını devreye alan Şişecam, bu hamlesiyle güneş enerjisi sektöründe artan cam talebini karşılamayı, dışa bağımlılığı azaltmayı ve ihracat potansiyelini artırmayı amaçlıyor.

        Modern teknoloji ile inşa edilen ve yıllık 47 milyon metrekare üretim kapasitesi bulunan bu yeni hat, fotovoltaik panel üreticilerine yönelik yüksek geçirgenlik performansına sahip yüksek kalitede cam üretecek.

        15 Ekim tarihinde ilk üretimini gerçekleştirmesi planlanan tesis, 426 kişiye de ek istihdam sağlayacak.

        'ENERJİ VERİMLİLİĞİ FARK YARATACAK'

        Ateşleme töreninde konuşan Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, "İçinde düz cam, kaplamalı cam, enerji camları ve kum hazırlama tesislerimizi barındıran Tarsus üretim kompleksimizdeki enerji camı hatlarımızın devreye alınması sadece bir üretim başlangıcı değil, aynı zamanda ülkemizin ekonomik bağımsızlık yolculuğunda enerji sektörüne güçlü bir destek, sürdürülebilirlik ve verimlilik açılarından ise verdiğimiz güçlü taahhütlerin önemli bir göstergesi" dedi.

        Bu yatırımın en dikkat çekici yönünün üretim süreçlerinde kullanılan ileri teknoloji sistemler olduğunun altını çizen Yücel, "Yüksek kapasiteli fırınlarımız sayesinde daha düşük enerji tüketimi sağlarken, otomatik taşıma araçları ve yarı otomatik ambalajlama sistemleriyle dijitalleşme ve verimliliği en üst seviyeye taşıyoruz. Türkiye’den Avrupa’ya, Amerika’ya kadar uzanan geniş bir pazara girdi sağlayacak ürünlerimiz enerji verimliliğini artıran özellikleriyle fark yaratacak" diye konuştu.

