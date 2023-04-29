Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam Şirketler
ABONE OL

Şişecam’dan ilk çeyrekte 28.4 milyar TL'lik gelir

Şişecam’ın 2023 yılı Ocak- Mart dönemindeki net satışları 28,4 milyar TL (1,5 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu dönemde Şişecam’ın toplam satışları içerisindeki uluslararası satışlarının payı yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 milyar TL (149 milyon dolar), ihracatı ise 275 milyon dolar oldu

Şişecam’dan ilk çeyrekte 28.4 milyar TL'lik gelir
HABERTURK.COM

Şişecam 2023 yılı Ocak-Mart dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şişecam’ın 2023 ilk çeyreğinde konsolide net satışları 28,4 milyar TL (1,5 milyar dolar) seviyesine ulaşırken, Türkiye’den yapılan ihracat ile, Türkiye dışı üretimlerden yapılan satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların konsolide satışlar içindeki payı ise yüzde 62 seviyesinde gerçekleşti.

İlk çeyrekte 1,3 milyon ton cam üreten Şişecam, bu dönemde 1,1 milyon ton soda külü ve yaklaşık 908 bin ton endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi. Şirketin, yılın ilk çeyreğindeki toplam yatırımları 2,8 milyar TL (149 milyon dolar), ihracatı ise 275 milyon dolar oldu.

Şişecam’ın 2023 yılı ilk çeyrek sonuçlarına ilişkin açıklama yapan Şişecam Genel Müdürü Görkem Elverici, "Küresel ölçekte artan maliyetler ve hiperenflasyon ortamında, maliyet yönetimi yaklaşımımız ve stok optimizasyonuna dayalı yönetim anlayışımızla belirsizliklerin gölgesinden çıktık. Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın ilk üç oyuncusundan biri olma hedefiyle yolumuza devam ederken iş kollarımızın tedarik süreçlerinin önündeki engelleri kaldıracak yatırım kararları aldık, büyüme yolculuğumuza devam ettik" dedi.

'CİNER GRUBU İLE BİRLİKTE ABD'DE LİMAN İŞLETMESİ YATIRIMI KARARI ALDIK'

Şişecam’ın 2023 yılının ilk 3 ayında hayata geçirdiği yatırımlara ve projelerine de değinen Görkem Elverici, "2023 yılı Mart ayında Tarsus ve Mersin’de iki stratejik madencilik yatırımı kararı aldık. Bunlardan ilki devam eden düz cam yatırımımızı gerçekleştireceğimiz Tarsus OSB’deki arazimiz içinde yeni bir kum hazırlama tesisi yatırımı, diğeri ise Mersin’de yer alan kalker ve dolomit işleme tesisimizin kapasite artışı. Yine Mart ayında, ABD’de doğal soda külü yatırımımızın lojistik ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yatırım daha açıkladık. Bu ülkedeki mevcut ortağımız Ciner Grubu ile birlikte Kaliforniya’da bir liman işletmesi yatırımı kararı aldık. Bu plan kapsamında Şişecam Chemicals USA, devam etmekte olan soda külü yatırımının potansiyel ihracatında kullanılacak lojistik altyapıyı kurmak üzere Stockton Liman İşletmesi Projesini yürütecek olan Denmar US LLC’nin yüzde 50’sine ortak oldu" ifadelerini kullandı.

Elverici, tedarik zincirlerinde yaşanan küresel aksamalar nedeniyle oluşabilecek riskleri yönetmek ve yatırımlarda sürdürülebilirliği garanti altına almak amacıyla attıkları adımlara önümüzdeki dönemde de devam edeceklerini söyledi.

'ŞİŞECAM ÇEVRE SİSTEMLERİ A.Ş.'NİN TEK PAY SAHİBİ OLDUK'

İkinci çeyreğin başında Şişecam'ın, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’nin tek pay sahibi olmasıyla ilgili de bilgi veren Elverici, "Ana faaliyet alanlarımızda dünyanın en büyük üç üreticisinden biri olma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürürken Nisan ayında, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.'deki yüzde 10'luk hissesini satın alma opsiyonumuzu kullanarak şirketin tek pay sahibi olduk. Global bir şirket olarak sürdürülebilirliği odağına alan önemli hedeflerimiz var" dedi.

Şişecam'ın ilk çeyrekte sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyecek bir karar aldığından bahseden Elverici, "Dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UN Global Compact) imzacısı olduk. Global Compact Sözleşmesi, insan hakları, çalışma koşulları, çevre ve yolsuzluk konularında belirlenen 10 ilkeden oluşuyor. Platformun 10 ilkesini benimseyerek tüm strateji ve operasyonlarımızı bu evrensel ilkelere uyumlu hale getirmeyi amaçlıyoruz" bilgilerini paylaştı.

Görkem Elverici, Türkiye’yi yasa boğan deprem felaketiyle ilgili olarak da, "Bu depremlerde paydaşlarımızdan ve iş ortaklarımızdan kayıplarımız oldu. Bölgedeki paydaşlarımıza ve vatandaşlarımıza sürekli destek sağladık. Deprem bölgesinde bulunan müşterilerimizin ödemelerini ertelerken, tedarikçilerimize erken ödeme yaptık. İihtiyaç sahibi paydaşlarımıza ekosistem finansmanı ile destek olduk. Bölgede uzun vadeli kalıcı çözümler üretebilmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TESK Genel Başkanı Palandöken'den kasaplar için ESK'den ucuz et talebi
İŞ-YAŞAM Kasaplar için ESK'den ucuz et talebi
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!
İŞ-YAŞAM 'Yılda 286 milyon TL tasarruf sağlayacak'
İşte Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda fiyatlar
İŞ-YAŞAM İşte Ankara-Sivas YHT'de fiyatlar!
Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
İŞ-YAŞAM Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü açılıyor
AB ülkeleri Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek
İŞ-YAŞAM AB Ukrayna ile vergisiz ticareti sürdürecek
ABD'de kişisel tüketim harcamaları yatay seyretti
İŞ-YAŞAM ABD'de kişisel tüketim harcamaları yatay seyretti
Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı
İŞ-YAŞAM Almanya'da işsizlik beklenenden fazla arttı
IMF, Avrupa’nın 2023 büyüme tahminini 0,8’e yükseltti
İŞ-YAŞAM Avrupa’nın büyüme tahminini 0,8’e yükseltti
Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması
İŞ-YAŞAM Bakan Nebati'den 'enflasyon' açıklaması
Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'nda 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda
İŞ-YAŞAM 2 saat süren seyahat 2 dakikalık videoda

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.