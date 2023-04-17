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Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü

Şişecam'ın, 110 Gr. Ultra Hafif Maden Suyu Şişesi ile IMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri Yarışması’nda Çevre kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. Yapılan açıklamaya göre, şişenin üretiminde bir yandan harcanan enerji ve hammadde miktarından tasarruf edilirken bir yandan da üretim ve transfere bağlı karbon dioksit emisyonunda da azalma sağlanıyor

Şişecam’ın maden suyu şişesine çevre ödülü
HABERTURK.COM

Şişecam, şirketin ürettiği düşük ağırlıklı maden suyu şişesinin IMSAD Geleceğe Yatırım Ödülleri Yarışması’nda Çevre kategorisinde üçüncülük ödülünün sahibi olduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre, benzerlerine daha hafif olan çevre dostu 110 gram ağırlığında ultra hafif maden suyu şişesinin üretim sürecinde 130 graml ağırlığında standart bir maden suyu şişesine oranla karbon emisyonunda yüzde 19’luk bir düşüş sağlanıyor.

Ürün sevkiyatı sırasında ise kullanılan tır sayısı azaldığı için düşen maliyete ek olarak kilometre başına salınan karbon emisyonunda yaklaşık yüzde 14’lük bir düşüş elde ediliyor.

Şişecam’ın Yenişehir Cam Ambalaj fabrikasında flint ve zümrüt yeşili renklerde üretilen ve Türkiye’de satışı başlayan maden suyu şişelerinin, bu yıl itibariyle uluslararası pazarda da satışa sunulması hedefleniyor.

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