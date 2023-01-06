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Haberler Gündem 3. Sayfa Şişirdiği lastik son oldu
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Kompresörle şişirdiği lastik, TIR şoförünün sonu oldu

Edirne'de, kompresörle hava bastığı lastiğin patlamasıyla ağır yaralanan TIR şoförü Murat Ovat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Şişirdiği lastik son oldu
DHA

Edirne'de, kompresörle şişirdiği lastiğin patlaması ile yaralanan TIR şoförü Murat Ovat (48) kurtarılamadı.

Olay, İpsala Sınır Kapısı'nda meydana geldi. Bursa'daki firmada şoför olarak çalışan ve kullandığı TIR ile Yunanistan'a çıkış yapmak üzere sınır kapısına gelen Murat Ovat, inen lastiğe kompresörle hava bastı.

YOLA SAVRULARAK AĞIR YARALANDI

Bu sırada gürültüyle patlayan lastiğin çarptığı Ovat, yola savrularak ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Ovat'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Murat Ovat, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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