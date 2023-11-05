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        Haberler Gündem İstanbul Şişli'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler

        Şişli'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

        Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:00
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        Şişli'de binanın çatı katında yangın
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        Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

        Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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