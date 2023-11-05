Şişli'de binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Şişli'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Giriş: 05.11.2023 - 01:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 01:00
Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüdü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın sonucu binanın çatısında hasar oluştu.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.