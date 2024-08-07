Şişli'de estetik ameliyatı olan İspanyol kadın hayatını kaybetti

İspanya'nın Madrid kentinde yaşayan Perla Virginia Baez Garay (42), estetik ameliyat olmak için İstanbul'a geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi kadın 5 Ağustos Pazartesi günü bir estetik cerrah ile anlaşarak Şişli'deki özel bir hastanede çeşitli estetik operasyonlar geçirdi.

KURTARILAMADI Fotoğraf: AA Garay, müşahede için tutulduğu özel hastanede ameliyattan birkaç saat sonra fenalaştı. DHA'nın haberine göre; solunum sıkıntısı yaşayan kadın yoğun bakım ünitesine alındı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. REKLAM