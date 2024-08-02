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        Haberler Gündem Güvenlik Şişli'de narkotik uygulaması: 4 gözaltı

        Şişli'de narkotik uygulaması: 4 gözaltı

        İstanbul Şişli'de düzenlenen narkotik uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 03:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 03:08
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        Şişli'de narkotik uygulaması: 4 gözaltı
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        Şişli ilçesi Kuştepe bölgesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, Şişli Asayiş ve Çocuk Büro amirliklerinden 79 personelle "narkotik dar alan" uygulaması yapıldı.

        AA'nın haberine göre; denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

        Cadde ve sokaklarda şüpheli görülen kişilerin üst araması sırasında üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen 2 kişi ile haklarında arama kararı olan 2 kişi gözaltına alındı.

        Bir ruhsatsız silahın ele geçirildiği uygulamada 415 kişinin Genel Bilgi Toplama kontrolü yapıldı, 107 araç denetlendi, 13 sürücüye idari para cezası kesildi.

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