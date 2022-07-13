Şişli'de scooter kazası! Görüntüler ortaya çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Şişli'de, otomobilin çarptığı scooterı kullanan Dilara Gül (23) hayatını kaybetti. Saat 00.10 sıralarında, H.A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde scooter kullanan Dilara Gül (23) isimli kadına çarptı. Sağlık ekipleri, yaralı kadına olay yerinde müdahale etti. Dilara Gül, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü tutuklandı.

Halaskargazi Caddesi'nde, saat 00.10 sıralarında, scooter ile giderken, otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Dilara Gül'ün ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, scooter ile sağ şeritten ilerleyen Dilara Gül'ün yolu keserek aniden sola döndüğü, bu sırada Hakan Akçelik idaresindeki otomobilin hızla gelerek Gül'e çarptığı görülüyor.

Çarpmanın etkisiyle scooter üzerindeki Dilara Gül, metrelerce uzağa düşüyor. Çevredeki vatandaşların da Gül'ün yardımına koştuğu görülüyor.

"DURUMU ÇOK AĞIRDI"

Kazayı gören bir esnaf, "Bir ses duydum. Kaza olduğunu anladım. Gidip baktık, araba scootera çarpmış. Bayağı hızlı vurmuştu. Kadın yerde yatıyordu. Ağzından burnundan kan geliyordu. Durumu çok ağırdı. Hiçbir yerini oynatamıyordu. Ambulans ve polis çağırdılar" dedi.

Hayatını kaybeden Dilara Gül'ün dansçı olduğu öğrenildi.

ÇARPAN ŞOFÖR TUTUKLANDI

Şişli’de aracıyla scooter kullanan Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri ise sürücü H.A.’yı gözaltına alarak polis merkezine götürmüştü. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından H.A., “taksirle öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi. Sürücü H.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖZEL BURS KAZANMIŞ! "ABD'YE GİDECEKTİ"

Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu" dedi.

Maltepe Mimar Sinan Camii'nde Dilara Gül için ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazı için camide toplananlar gözyaşı döktü Dilara Gül'ün babası Arif Gül kızının naaşının başından ayrılmadı. Dilara Gül'ün amcaları ve kardeşi tabutu başında, taziyeleri kabul etti. Dans okulundan arkadaşlarının da katıldığı cenaze namazının ardından Dilara Gül'ün naaşı Pendik'teki Yeni Şeyhli Mezarlığı'na toprağa verilmek üzere götürüldü.

"DANSIYLA BURS ALMIŞTI 1 AY SONRA ABD'YE GİDECEKTİ"

Gül ailesinin yakını olduğunu söyleyen Merve Karakaya "Dilara'nın bir sürü hayalleri vardı. Kendisi dansta çok başarılıydı. 1 ay sonra ABD'ye gidecekti. Dansıyla özel burs kazanmıştı. Çok zamansız oldu. Gerçekten sürücülerin dikkat etmesi gerekiyor. Çok erken yaşta canlar kayboluyor. Belki de bir anlık dikkatsizlik yüzünden gencecik, bir dünya hayali olan, o hayalleri için savaşan bir genç kızımız aramızda değil" dedi.

Fotoğraflar: DHA