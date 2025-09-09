Şişli'de tur otobüsü alev alev yandı
İstanbul Şişli'de, Mecidiyeköy Viyadük altında seyir halindeki tur otobüsünde yangın çıktı. Sürücü, otobüsü durdurup yolcuları indirirken, park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Giriş: 09.09.2025 - 02:26 Güncelleme: 09.09.2025 - 02:26
Şişli ilçesi Mecidiyeköy Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde turistleri taşıyan otobüs, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.
AA'nın haberine göre; sürücü otobüsü durdurup yolcuları indirirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Park halindeki 3 araca da sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
