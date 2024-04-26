Şişli'de yol çöktü, araçlar içine düştü

Şişli Fulya Mahallesi Yeşilçimen Sokağı'ndaki bir yolda saat 15.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Bu sırada park halindeki minibüs ve otomobil, çökme sonucu oluşan çukura düştü. Araçlarda hasar oluşurken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, trafik kontrollü sağlanmaya başlandı. Çukura düşen araçlar, çekici yardımıyla kurtarıldı.

İki aracın sahibi ise haberi alınca olay yerine koştu. Vedat Aydın, ağabeyine ait ve 11 gün önce trafikten men edilen minibüsü çukurda görünce şaşkına döndü. Aydın, "Araba abimin, abimi aramışlar demişler ki, 'Arabanız kazaya karışmış' abim de demiş ki, 'Ne arabası bizim arabamız bağlı.' Sonra öğrendik ki araba mahallede çukura düşmüş” dedi.