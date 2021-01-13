Aşılar ne zaman vurulmaya başlanacak? Korona virüsü ile mücadele kapsamında gözlerin çevrildiiği aşı çalışmalarında sona gelindi. Bilindiği üzere Çin ile yapılan anlaşma sonrası Sinovac Şirketi'nin ürettiği 3 milyon doz inaktif Covid-19 aşısı ülkemize gelmişti. Peki, Sinovac aşısı en zaman vurulmaya başlanacak? Uzun süredir sorulan soru cevabını buldu. Sağlık Bakanlığı tarafından aşı için randevu sistemi açıldı.Önümüzdeki günden itibaren randevu alanlar aşılarını vurdurmaya başlayabilecekler.

SİSTEM AÇILDI

Koronavirüs aşısında randevu sistemi bugün itibariyle açıldı. Cep telefonlarından MHRS.GOV.TR sistemi üzerinden veya e-Devlet üzerinden de dolaylı olarak bu sisteme girip randevu alınabilecek. Bu sistemlerden randevu alabilmek için risk grubunda bulunmanız gerekiyor.

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARİH VERMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk aşılamanın Perşembe veya Cuma günü başlayacağını söylemişti. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması:

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmamızı yaptık, görüşmeler devam ediyor. Nihai kararı vermiş değiliz. Rus menşeili aşıları takip etmeye devam ediyoruz. Gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya Cuma olur diyor.

"HEP BİRLİKTE BU MUSİBETİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Perşembe veya Cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla..."