Sivas deprem haritası ile riskli ilçeler: Sivas'ta fay hattı var mı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) bilgilerine göre 17 Ekim'de Sivas'ta 4.7 ve 4.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Yaşanan depremler ile Sivas fay hattı sorgulamaları hız kazandı. Bilindiği gibi, Sivas ilinin kuzeyinden Kuzey Anadolu Fay Hattı geçmektedir. Bu kapsamda, "Sivas'ta fay hattı var mı, büyük deprem bekleniyor mu?" soruları gündeme geldi. İşte Sivas fay hattı deprem haritası ile risk taşıyan ilçeler...
Sivas'ta 17 Ekim saat 11.29'de 4.7, saat 11.39'da da 4.2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında deprem haritası araştırması yoğunlaştı. Sivas'ta yaşayanlar ilçe sınırları içinde aktif fay hattı sorgulaması yapmaya başladı. İşte Sivas'ta yer alan aktif fay hatları hakkında merak edilen güncel bilgiler...
SİVAS'TAKİ DİRİ FAYLAR NEREDE?
Sivas ili depremsellik açısından riskli bir bölgede yer almaktadır. Sivas’ın kuzeyinden sismik olarak aktif dünyaca bilinen bir fay zonu olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) geçmektedir. Bu fay zonu içerisinde doğudan batıya doğru Gölova, Akıncılar, Suşehri ve Koyulhisar ilçeleri yer almaktadır. Güney doğudan kuzey batıya doğru uzanan Kelkit Vadisi KAFZ’nun etkisi altında gelişmiştir.
Bölgedeki jeolojik ve jeomorfolojik yapıdan dolayı heyelan ve çığ benzeri afetlersıklıkla yaşanmaktadır. Diğer önemli bir fay Gemerek, Şarkışla, Ulaşilçelerinden geçen Deliler fayıdır. Bu fayın devamında Zara ve Divriği illerinden geçen Divriği Fayı bulunmaktadır. Güneyde ise Gürün ilçesinde Sarız, Ayvalı ve Gürün fayları bulunmaktadır. Bu bölümde il merkezine en yakın fay olan Deliler Fayı ve deprem üretme potansiyeli yüksek olan Kuzey Anadolu Fayı yer alır.
KUZEY ANADOLU FAY ZONU
KAF yaklaşık 1200 km uzunluğunda,sağ yanal ötelenmeye sahip, genel olarak birkaç yüz metre ile 10 km arasında değişen genişlikte, bir zon şeklinde gelişmiş doğrultu atımlı bir fay sistemidir. Doğuda Karlıova’dan başlayıp batıda Biga Yarımadasıve Saros Körfezine kadar uzanır. KAFZ, Marmara Denizi içerisinde iki ana kola ayrılır. Kuzey kol Marmara Denizi’ni bir uçtan öbür uca geçer ve KAFZ’ın en aktif segmentidir. 17 Ağustos 1999 depremi bu kol üzerinde meydana gelmiştir. Güney kol ise Marmara Denizi’nde güneybatı doğrultusu ile Ege Denizi’ne doğru uzanır.
KAF geçmişte çok sayıda yıkıcı deprem üretmiştir. Türkiye’nin kuzey doğusunda 1939 büyük Erzincan depremi ile başlayan aktivite batıya doğru 1942, 1943, 1944, 951, 1957 ve 1967 depremleri ile devam etmiş ve en son 1999 İzmit ve Düzce depremleri ile son bulmuştur. Bu depremler sonucu KAFZ üzerinde 1100 km’den uzun yüzey kırığı oluşurken, on binlerce insan yaşamını yitirmiştir. KAFZ Sivasilinin kuzeyinden 4 ilçesini kat ederek batıya doğru ilerlemektedir. 1939 Erzincan depreminde bu ilçelerde çok sayıda can ve mal kayıpları meydana gelmiştir.
DELİLER FAYI
Deliler Fayı, Orta Anadolu’da yer alan Sivas ve Kangal Havzalarını birbirinden ayıran Tecer yükselimini güneyden sınırlandıran, DKD-BGB uzanımlı, ters bileşenli sol yanal doğrultu atımlı aktif bir fay zonudur.
Doğuda Divriği kuzeybatısından başlayan ve batıda Felahiye güneydoğusuna kadar uzanan toplam 204 km uzunluğundaki Deliler Fayı, birbirinden sola ve sağa sıçramalı yapılar ile ayrılan 4 geometrik segmentten oluşur. Bu segmentler doğudan batıya doğru sırasıyla Tecer, Dökmetaş, Sarıoğlan ve Bünyan segmentleri olarak isimlendirilmektedir.
*Haberdeki bilgi ve görseller Sivas Afet İl Afet Risk Azaltma Kitapçığı'ndan alınmıştır.