Sivasspor, Fiorentina maçı için İtalya'ya hareket etti

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVASSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasmanda oynayacağı Fiorentina maçı için İtalya'ya gitti.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Fiorentina ile oynayacağı ilk maç için Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İtalya'ya hareket etti. Yaklaşık 3 saat sürecek yolculuğun ardından Bologna Guglielmo Marconi Havalimanı´na inecek olan kırmızı-beyazlılar kamp yapacağı otele yerleşecek. Sivasspor, bugün akşam Artemio Franchı Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Kadroda sakatlığı bulunan Robin Yalçın, Caner Osmanpaşa ve Mustapha Yatabare yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekibin 21 kişilik İtalya kafilesinde şu isimler yer aldı:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Murat Paluli, Uğur Çiftçi, Aaron Appindangoye, Dimitrios Goutas, Ziya Erdal, Mehmet Albayrak, Isaac Cofie, Charis Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Emre Gökay, Fredrik Ulvestad, Samuel Saiz, Hakan Arslan, Max Gradel, Clinton N'Jie, Ahmed Musa, Jordy Caicedo, Leke James." (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tesislerden çıkışDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2023-03-08 10:24:11



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