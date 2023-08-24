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        Eniştesi ile yeğenini öldüren şüphelinin motosikleti arazide bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:35 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:36
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        Eniştesi ile yeğenini öldüren şüphelinin motosikleti arazide bulundu
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        Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta husumetli olduğu eniştesi Ali Rıza Ercan (75) ile oğlu Hüseyin Ercan'ı (52) av tüfeği ile öldüren Ali K.'nin (62) motosikleti arazide bulundu; jandarma bölgede arama başlattı.

        Olay, 18 Ağustos'ta Kangal ilçesi Topardıç köyü Kuşburnu tepesi mevkisinde meydana geldi. Tarlalarını biçtiren Hüseyin Ercan, traktörüne yüklediği buğdayı köyüne götürdüğü sırada arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu dayısı Ali K. ile karşılaştı. Ali K., av tüfeği ile Hüseyin Ercan'a ateş açtı. Ali K., ardından tarlada çalışan eniştesi Ali Rıza Ercan'ı av tüfeği ile vurdu. Baba ile oğlu hayatını kaybetti, şüpheli ise motosikleti ile kaçtı.

        Jandarma şüpheliyi bulmak için çalışma başlatırken, dün Ali K.'nin motosikleti çobanlar tarafından bulundu. Ekipler, arazide saklandığı tahmin edilen şüpheliyi yakalamak için bölgede arama yapıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Kangal Hüsnü Ümit AVCI

        2023-08-24 13:34:51

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