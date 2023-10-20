Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Tekerlekli sandalyeye mahkum 88 yaşındaki kadının evine girmesine 'duvar' engeli

        SİVAS'taAbdulvahabi Karainci tarafından arazisinin sınırını belirlemek için 43 yıl önce yaptırılan 2 metre yükseklikteki duvar nedeniyle eve giriş çıkıştaki yolu daralan, 10 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum Gülüzar Çelik (88), büyük zorluk yaşadığını söyleyerek, "Evi yaptığımızda burası yoldu. Biz yaptıktan sonra komşumuz bahçesini çevirdi. Bu duvar yüzünden geçemiyorum, ayaklarımı çarpıyorum. Duvarı çok yüksek, yol daraldı, yıkılmasını istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 10:18 Güncelleme: 20.10.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tekerlekli sandalyeye mahkum 88 yaşındaki kadının evine girmesine 'duvar' engeli
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'taAbdulvahabi Karainci tarafından arazisinin sınırını belirlemek için 43 yıl önce yaptırılan 2 metre yükseklikteki duvar nedeniyle eve giriş çıkıştaki yolu daralan, 10 yıldır tekerlekli sandalyeye mahkum Gülüzar Çelik (88), büyük zorluk yaşadığını söyleyerek, "Evi yaptığımızda burası yoldu. Biz yaptıktan sonra komşumuz bahçesini çevirdi. Bu duvar yüzünden geçemiyorum, ayaklarımı çarpıyorum. Duvarı çok yüksek, yol daraldı, yıkılmasını istiyorum" dedi.

        Yenimahalle'de yaşayan Abdulvahabi Karainci, 43 yıl önce müstakil evinin sınırlarını belirlemek için 2 metre yükseklikte, 21 metre uzunluğunda bahçe duvarı ördü. Eve girişte zorluk yaşayan ve girişin tenhada kalması nedeniyle tehlikeye de açık olduğunu düşünen Osman ve Gülüzar Çelik çifti, duvarın yüksekliğine itiraz etti. Ancak sorun çözülemedi. 2013 yılında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Gülüzar Çelik, bahçe duvarı nedeniyle evine girişte sorun yaşayınca çocuklarıyla köyde yaşamaya başladı. Duvarın, evin giriş kapısındaki yolu daraltmasıyla geçmekte zorlandığını ve bu nedenle 10 yıldır köyde yaşamak zorunda kaldığını belirten Gülüzar Çelik, "Bu evi yapalı 50 seneyi geçti. Evime 10 senedir giremiyorum. Köyde yaşıyorum. Ne emekler verdim. Evi yaptığımızda burası yoldu. Biz yaptıktan sonra komşumuz bahçesini çevirdi. Ardından ben bu eve giremedim. Bu duvar yüzünden geçemiyorum, ayaklarımı çarpıyorum. Duvarı çok yüksek, yıkılmasını istiyorum. Dizlerim tutmuyor, buraya giremiyorum, yürüyemiyorum" diye konuştu.

        'DUVARIN YIKILMASI İÇİN 3 TANE KARAR VAR'

        Babasının emanetine sahip çıkmak istediğini vurgulayan Sonay Çelik (52) ise "Ben kendimi bildim bileli bu duvarla ilgili sorun yaşıyoruz. Babam daha önce evimizin önü yola gidecek diye belediyeye veriyor. Belediye karşımızdaki arsa sahibiyle fiyatta anlaşamıyor ve arsa sahibi kendi sınırlarını belirlemek için duvar örüyor. Duvar örüldükten sonra babam sürekli bu durumu belediyeye şikayet ediyor. Ancak babamı 'Bugün git yarın gel' diyerek oyalıyorlar. Böylelikle yıllar geçti ve ardından babam rahmetli oldu. Babamın vefatının ardından bu işle ben ilgileniyorum. Elimde şu an duvarın yıkılması için 3 tane karar var. Ancak duvar hala burada. Duvarın yıkımına her seferinde 15 gün veriliyor ama yıkım gerçekleşmiyor ve belediye de peşine düşmüyor. Duvardan dolayı çok sıkıntı yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        `KÖYDE YAŞAMAK ZORUNDA KALIYORUZ´

        Duvarın tamamen yıkılmasını isteyen Sonay Çelik, "Benim engelli annem var. Tekerlekli sandalyeye muhtaç ve sandalyeyi buradan taşırken çok zorlanıyoruz. Kadın çok zorlanıyor, korkuyor, ayaklarını ve dizlerini vuruyor. Tırnaklarıyla yaptığı evinde yaşayamıyor. Bu yüzden köy evinde kalmak mecburiyetinde bulunuyoruz. Bunun dışında kiracılar yüksek duvar ve ışıklandırma gibi birçok problemden dolayı burada kalmıyor. Bir süre sonra kaçıp gidiyor. Bizim için en önemlisi annemin buradan geçemiyor olması. Ne tek başına ne de bizimle buradan geçebiliyor. Zorlanıyoruz hatta zorlanmanın da ötesinde bir sorun yaşasak ne sedye girebilir ne de itfaiye" dedi.

        Bahçe duvarını yapan Abdulvahabi Karainci ise konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. 

        Belediyeden bir yetkili ise iki komşu arasında yıllardır süren uyuşmazlık olduğunu belirterek, "Biz duvarı olması gereken boya indirdik. Konuyu yeniden araştıracağız" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Karadeniz'de endişe veren 'mikro deprem' açıklaması!
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Enflasyon ve dolar beklentisinde yükseliş
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Mustafa 23 yaşındaydı... Çakmakla gelen ölüm!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        Fransız bakandan skandal suçlama!
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        1 günde 25 milyar dolar kaybetti
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        45 gün sonra ölü bulunmuştu! Nevrigül'ün büyük dramı!
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve fırtına uyarısı! Sıcaklıklar artıyor
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Son 3-4 yılda uyuz vakaları 30-40 kat arttı
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Gram altın 2 haftada yüzde 10 yükseldi
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        Eşini 12 yerinden bıçakladı! Savunması "Pes" dedirtti!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        İsrail'in hazırlıkları sürüyor: Gazze'de cami ve kiliseye saldırı!
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Diyanet'ten hutbede Gazze için çağrı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Partilere 6.7 milyar TL Hazine yardımı
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Biden'dan İsrail'e uyarı: Öfke gözlerini bürümemeli
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Barcelona'dan El Clasico'ya yeni logo
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        Gıda sanayicileri enflasyondan dertli
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        DNA analiziyle yapıldı... İşte Selçuklu sultanları!
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        Yapay zeka fabrikaları kuracak
        "Sıfırdan başlamak..."
        "Sıfırdan başlamak..."
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı
        Fenerbahçe'ye müjde! Talibi çıktı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivas'ta devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluy...
        Sivas'ta Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuluy...
        Sivas Valisi Şimşek'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Sivas Valisi Şimşek'ten Muhtarlar Günü mesajı
        Kangal'da çiftçilere indirimli buğday tohumu desteği
        Kangal'da çiftçilere indirimli buğday tohumu desteği
        Gemerek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Gemerek'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı