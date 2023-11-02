4'üncü kattan düşen 20 aylık Aysima bebek, ağır yaralandı
SİVAS'ta,bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 20 aylık Aysima Özlek, ağır yaralandı.
SİVAS'ta,bir apartmanın 4'üncü katındaki pencereden düşen 20 aylık Aysima Özlek, ağır yaralandı.
Olay, saat 09.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı apartmanın en üst katında oturan ailenin Özlek ailesinin bebeği Aysima, oturma odasındaki açık pencereden beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aysima Özlek, ilk müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Özlek'in, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.