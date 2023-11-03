Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        SOKAKTA SAÇINDAN TUTTUĞU KADINI SÜRÜKLEYİP, DARBETTİ; O ANLAR KAMERADA

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2023 - 01:09 Güncelleme: 03.11.2023 - 01:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        SOKAKTA SAÇINDAN TUTTUĞU KADINI SÜRÜKLEYİP, DARBETTİ; O ANLAR KAMERADA
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'tabirkişinin, eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme- tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

        Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi´nde yaşandı. Sokakta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Görüntülerde; elinde bıçak olduğu görülen kişinin, kadını saçından tutarak sürükleyip, tekme- tokat atması, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı vatandaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, vatandaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

        Öte yandan, darbedilen kadının, 'yardım edin ne olur' diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        Pentagon: Ateşkesi desteklemiyoruz
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        İsrail'den Cibaliye ve Bureij'e saldırı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        Biden, "ara verme" çağrısı yaptı
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        İstanbul'da sağanak etkili oldu
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Fenerbahçe Beko, Olympiakos'u devirdi!
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Netanyahu: Acı kayıplarımız var
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Bir kadın daha koca kurbanı oldu!
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        Polat çiftinin araçları havadan görüntülendi!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        PFDK'den İsmail Kartal kararı!
        "İnsanlar acı çekiyor"
        "İnsanlar acı çekiyor"
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Yabancı yatırımcının beklentisi ne?
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        Muhteşem ikili yeniden buluşuyor!
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Turda aşk başkadır
        Turda aşk başkadır
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        TCMB'nin enflasyon beklentisi yükseldi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Hedefine ulaşan bir Atatürk filmi
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?

        Benzer Haberler

        Sokakta saçından tuttuğu kadını sürükleyip, darbetti; o anlar kamerada
        Sokakta saçından tuttuğu kadını sürükleyip, darbetti; o anlar kamerada
        EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor maçının ardından
        EMS Yapı Sivasspor-Artvin Hopaspor maçının ardından
        Sivasspor - Hopaspor maçının ardından
        Sivasspor - Hopaspor maçının ardından
        Sivasspor, Hopaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi
        Sivasspor, Hopaspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
        4'üncü kattan düşen 20 aylık Aysima bebek, ağır yaralandı
        4'üncü kattan düşen 20 aylık Aysima bebek, ağır yaralandı