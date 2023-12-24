Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Ümit Özdağ: Türkiye ne yazık ki içeriden de hançerleniyor

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR'ın ne söylediğini duyan var mı aramızda? PKK terör örgütünü kınıyor mu? O da alkışlıyor. Özetle Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor" dedi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 13:38 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümit Özdağ: Türkiye ne yazık ki içeriden de hançerleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR'ın ne söylediğini duyan var mı aramızda? PKK terör örgütünü kınıyor mu? O da alkışlıyor. Özetle Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor" dedi. 

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir dizi ziyarette bulunmak üzere Sivas´a geldi. Özdağ, ilk olarak kentteki bir restoranda basın mensupları ile bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Özdağ, son 3 günde Irak'ın kuzeyinden  üzücü haberler geldiğini belirterek, "Türk milletinin yüreği kan ağlıyor. Yaşanan hadiseler aslında hiç şaşırtıcı değil. Ülkemizin etrafındaki ateş çemberi her geçen gün daralıyor. Zafer Partisi olarak ülkemizin ağır bir kuşatma altında olduğu ve bu kuşatmanın her geçen gün daha da daraldığı konusunda aylardan beri ısrarla Türk devletini yönetmeye çalışan ve yönetemeyen kadroyu ve Türk halkını uyarıyoruz. Atılması gereken adımlar atılmadığı gibi Türkiye´yi ağır tehditlerle karşı karşıya bırakacak adımların arkası kesilmeden gerçekleştiriliyor" dedi.  

        'ÜLKEMİZ YAŞADIĞI BU AĞIR SORUNLARI AŞACAKTIR'

        TBMM Genel Kurulunda teröre karşı AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin ortak imzaladığı bildiri ile ilgili açıklamalarda bulunan Özdağ, teröre karşı iç cephede birliğin sağlanması gerektiğini belirterek, "Mecliste, bu son terör olaylarında kınanması söz konusu oluyor. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi kınama için bildiri veriyor, CHP ve HDP buna katılmıyor. İktidarın ortağı olan HÜDA PAR'ın ne söylediğini duyan var mı aramızda? PKK terör örgütünü kınıyor mu? O da alkışlıyor. Özetle; Türkiye sadece dışarıdan kuşatılmıyor aynı zamanda ne yazık ki içeriden de hançerleniyor. Buna rağmen ülkemiz yaşadığı bu ağır sorunları aşacaktır" diye konuştu. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Şehit olmadan önce komutanına bu videoyu göndermiş
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Pençe-Kilit şehitlerine gözyaşlarıyla veda
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        Milli Savunma Bakanı Irak sınırında
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        "Fenerbahçe'nin kaybetme lüksü yok"
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        Avcılar'da apartmanda koku tedirginliği
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Ünlülerin şehit acısı
        Ünlülerin şehit acısı
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        Ünlü DJ'in katilini itirafa götüren şaşırtan plan!
        MSB: 29 hedef imha edildi
        MSB: 29 hedef imha edildi
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Flaş uyarılar! Şiddetli rüzgar ve yağışa dikkat
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Alçak saldırı sonrası başsağlığı mesajları
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Banksy'nin sokaktaki eseri kaçırıldı
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        Yapay zeka şiirin katili mi olacak?
        'Bayan Bacak'ın dramı
        'Bayan Bacak'ın dramı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Atilla Taş ve eşinin o görüntüleri ortaya çıktı
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Cenazesini çalıp fidye istediler
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        Türkiye’de son 10 yılın gişe şampiyonları
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        "Long Covid bir ömür sürebilir"
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday
        Beşiktaş'ta teknik direktörlüğe 4 aday

        Benzer Haberler

        Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Sivas'ta iki katlı evin çatısında çıkan yangın hasara yol açtı
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor - İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor-İstanbulspor maçının ardından
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: İç sahada ilk galibiyetimiz olduğu için mu...
        Sivasspor Basın Sözcüsü Karagöl: İç sahada ilk galibiyetimiz olduğu için mu...