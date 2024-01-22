Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi

        SİVAS'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağıyla basan başkan adaylarından S.K.'ye, ev hapsi cezası verildi. Adliye çıkışı açıklama yapan S.K., "Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm başıma koydum. Bir anlık kızgınlıkla, elimi koyacağıma, ayağımla bastım bilinçsizce yaptım" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:04 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öpüp, sonra ayağıyla basan şüpheliye ev hapsi
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS'ta, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında Kur'an-ı Kerim'i, 3 kez öptükten sonra ayağıyla basan başkan adaylarından S.K.'ye, ev hapsi cezası verildi. Adliye çıkışı açıklama yapan S.K., "Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm başıma koydum. Bir anlık kızgınlıkla, elimi koyacağıma, ayağımla bastım bilinçsizce yaptım" dedi.

        Olay, Yenidoğan Mahallesi Safa Camisi'nde yaşandı. Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ve dernek başkanlığı seçimi sırasında başkan adaylarından S.K. konuşma yaptığı sırada Kur'an-ı Kerim'i önce 3 kez öpüp başına koyduktan sonra yere bırakıp üzerine sağ ayağıyla bastı. Bu anlar, camideki dernek üyeleri tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. S.K.'ye camideki dernek üyeleri de tepki gösterdi.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntü sonrası Sivas Valiliği, soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından yakalanan S.K., 'Dini değerleri aşağılama' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.K., adliyeye sevk edildi. S.K., mahkemedeki duruşmasında, "Normalde 3 kez öpüp başıma koyup el basacaktım. Bir an kendimi kaybettim ve ayağımla bastım" dedi.

        S.K.'ye, 'Dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi cezası verildi. SK. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
        Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla basan şüpheli adliyeye sevk edildi
        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı
        Sivas'ta hafif ticari araç ile yolcu minibüsü çarpıştı: 26 yaralı
        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
        Kur'an-ı Kerim'i 3 kez kez öptükten sonra ayağı ile bastı, gözaltına alındı
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta konuştu:
        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas'ta konuştu:
        Sivas´ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı
        Sivas´ta mobilya fabrikasında patlama: 1'i ağır, 2 işçi yaralı