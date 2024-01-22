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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı

        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 12:21 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:21
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 köy yolu ulaşıma kapandı
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        Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 158 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 158 köy yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Ulaşım sağlanamayan köy yollarında ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Yol açma çalışmalarında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakaların görüldüğü yerlere öncelik veriliyor.

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