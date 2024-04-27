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        Sivasspor - Konyaspor 1-0

        STAD: Yeni 4 EylülHAKEMLER: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan BarcınSİVASSPOR: Nikolic- Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.04.2024 - 18:00 Güncelleme: 27.04.2024 - 18:05
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        Sivasspor - Konyaspor 1-0
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        STAD: Yeni 4 Eylül

        HAKEMLER: Murat Erdoğan, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

        SİVASSPOR: Nikolic- Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal (Dk.90+3 Alaaddin), Poungouras, İbrahim Akdağ (Dk.75 Bartuğ), Charisis (Dk.75 Caktas), Turgunboev (Dk.46 Menig), N'Jie (Dk.90+4 Caner), Manaj

        KONYASPOR: Slowik- Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Damjanovic, Guilherme, N'Zonzi, Soner Dikmen (Dk.88 Muhammet), Prip (Dk.60 Ethemi), Cicaldau (Dk.60 Oğulcan), Ndao, Cikalleshi (Dk.60 Sambou)

        GOL: Dk.86 Manaj (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Bartuğ, N'jie (Sivasspor) - Ethemi, Sambou (Konyaspor)

        Süper Lig'in 34'üncü haftasında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

        4'üncü dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşu kale direğinin yanından auta çıktı.

        37'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Camara'nın sert şutu auta gitti.

        Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.

        49'uncu dakikada Sivasspor'un kazandığı serbest vuruşta topun başına Ziya geçti. Ziya'nın penaltı noktasına doğru ortaladığı topa yükselen Manaj'ın kafa vuruşunda topu kaleci Slowik güçlükle çıkardı.

        67'nci dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada Manaj'ın zayıf vuruşu kaleci Slowik'de kaldı.

        69'uncu dakikada Konyaspor'un sol kanattan kazandığı kornerde topun başına geçen Guilherme'nin ceza sahası içerisine ortasında Damjanovic kafayı vurdu. Kaleci Nikolic sağına uçarak topu çelmeyi başardı.

        75'inci dakikada gelişen Konyaspor atağında savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunu kaleci Nikolic kurtardı.

        86'ncı dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü. Topu yeniden önünde bulan Manaj'ın sert şutunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

        Karşılaşma 1-0 Sivasspor galibiyeti ile sonuçlandı.

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