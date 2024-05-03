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        Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın 9 yıllık restorasyonu tamamlandı

        UNESCO'da yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda tarihinin en kapsamlısı olan restorasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:12 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:15
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        Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın 9 yıllık restorasyonu tamamlandı
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        UNESCO'da yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda tarihinin en kapsamlısı olan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 6 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzaktan bağlanacağı etkinlikle açılacak.

        Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 2015 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen eserin tarihinin en kapsamlı restorasyonu 9 yıl sürdü. UNESCO'da yer alan Anadolu taş işçiliğinin kullanıldığı yaklaşık 800 yıllık eser, tekrar ibadete açılıyor. Restorasyon kapsamında darüşşifadaki havuz tekrar hayata geçirildi. Uzun yıllar önce zarar gören ve yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren, 'Denge Sütunu' ise tekrar işlevsel hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 10 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 370 metrekare sert zemin yapıldı. 170 dönümlük arazi kamulaştırılarak çevresinde de peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamında; yürüyüş yolları, oturma ve seyir alanları, çevre aydınlatması, geniş çim alanlar ve iklime uygun bitkilendirme çalışmaları yapıldı.

        VALİ ŞİMŞEK: TÜM VATANDAŞLARIMIZI BU TARİHİ ANA ŞAHİTLİK ETMEYE DAVET EDİYORUM

        Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 6 Mayıs günü Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 'Vakıf Haftası Kutlama Programı' kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzaktan bağlantısı ile saat 13.00'te toplu açılış töreni kapsamında hizmete açılacak. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, açılış öncesi Divriği ilçesini ziyaret ederek, yapılan son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın açılışına vatandaşları davet eden Vali Şimşek, "6 Mayıs Pazartesi günü uzun bir aradan sonra bu camimizde öğlen namazı kılınacak ve akabinde de saat 13.00'te Cumhurbaşkanımızın video konferans yöntemiyle katılımıyla bu caminin ve darüşşifanın açılışı gerçekleştirilecek. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ana şahitlik etmeye ve açılışımıza davet ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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