Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nın 9 yıllık restorasyonu tamamlandı

UNESCO'da yer alan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası'nda tarihinin en kapsamlısı olan restorasyon çalışmaları tamamlandı. 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 6 Mayıs’ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da uzaktan bağlanacağı etkinlikle açılacak.

Sivas'ın Divriği ilçesinde 1228 tarihinde Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı Mengücekli Beyliği döneminde Mengücek Şahı Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah ve eşi Melike Turan Hanım tarafından yaptırılan Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası, 2015 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. 'Anadolu'nun El Hamrası' olarak nitelendirilen eserin tarihinin en kapsamlı restorasyonu 9 yıl sürdü. UNESCO'da yer alan Anadolu taş işçiliğinin kullanıldığı yaklaşık 800 yıllık eser, tekrar ibadete açılıyor. Restorasyon kapsamında darüşşifadaki havuz tekrar hayata geçirildi. Uzun yıllar önce zarar gören ve yapının statik olarak dengede olduğunu gösteren, 'Denge Sütunu' ise tekrar işlevsel hale getirildi. Çalışmalar kapsamında 10 bin metrekare yeşil alan, 6 bin 370 metrekare sert zemin yapıldı. 170 dönümlük arazi kamulaştırılarak çevresinde de peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Proje kapsamında; yürüyüş yolları, oturma ve seyir alanları, çevre aydınlatması, geniş çim alanlar ve iklime uygun bitkilendirme çalışmaları yapıldı.