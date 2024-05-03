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        Sivas'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:19 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:19
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        Sivas'ta tarihi eser operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Sivas'ın Gürün ilçesinde evinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen obje ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Gürün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Kızılpınar köyünde O.Ö'nün evinde ve aracında arama yaptı.

        Aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 11 sikke, 2 yüzük, 3 kolye, bilezik, 6 obje, dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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