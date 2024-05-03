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        Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalkan görevine başladı

        Sivas'ın Zara ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:00 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:00
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        Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalkan görevine başladı
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        Sivas'ın Zara ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan görevine başladı.

        Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sivas Valiliği oluru ile bu göreve atanan Kalkan, ilk olarak Çakmaktaş'ın kabrini ziyaret etti.

        Kalkan, daha sonra kurum personeli ile Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde bir araya geldi.

        Kalkan, Abdulvahabi Gazi İlkokulu müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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