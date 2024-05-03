Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Kalkan görevine başladı
Sivas'ın Zara ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan görevine başladı.
Sivas'ın Zara ilçesine atanan İlçe Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan görevine başladı.
Zara Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Sivas Valiliği oluru ile bu göreve atanan Kalkan, ilk olarak Çakmaktaş'ın kabrini ziyaret etti.
Kalkan, daha sonra kurum personeli ile Mehmet Habib Soluk Öğretmenevi'nde bir araya geldi.
Kalkan, Abdulvahabi Gazi İlkokulu müdür yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
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