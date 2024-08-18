Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas’ta yaşayan Beyza Gürkan’ın ‘uyuşturucu madde özendirme’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerlere hakaret’ edici paylaşımlar yaptığını tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Gürkan’ı yakalayarak gözaltına aldı. Gürkan emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

SİVAS’ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği tespit edilen Beyza Gürkan (22), tutuklanarak cezaevine konuldu.

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