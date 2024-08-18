Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutuklandı

        SİVAS'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği tespit edilen Beyza Gürkan (22), tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 21:55 Güncelleme: 18.08.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına ve dini değerlere hakaretten tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı ve dini değerlere hakaret ettiği tespit edilen Beyza Gürkan (22), tutuklanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri sosyal medya üzerinden yapılan denetimler sonucu Sivas’ta yaşayan Beyza Gürkan’ın ‘uyuşturucu madde özendirme’, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ ve ‘dini değerlere hakaret’ edici paylaşımlar yaptığını tespit etti. Narkotik Suçlarla Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Gürkan’ı yakalayarak gözaltına aldı. Gürkan emniyetteki işlemlerimin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

        Gürkan’ın daha öncede 2021 yılında ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası aldığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tel Aviv'de patlama!
        Tel Aviv'de patlama!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Burak Kızılhan: Orantısız güç kullanıldı!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        İsrail ordusu, TRT Arabi ekibinin bulunduğu aracı hedef aldı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Özel harekat müdahale edince kendini yaraladı
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Bakan Yumaklı: Endişeye sevk edecek herhangi bir yangınımız yok
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        Akılalmaz tuzak! Yardım kolisinden 182 bin euro borç çıktı
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        F.Bahçeli yıldıza sürpriz talip!
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        TFF'den "İzmir" açıklaması
        Galatasaray'dan açıklama
        Galatasaray'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Kasımpaşa'dan açıklama
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Amatör ve sportif havacılar için yeni havalimanı
        Saldırgana ev hapsi verildi
        Saldırgana ev hapsi verildi
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        9 çocuk babası plajda kadınları görüntülerken yakalandı
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Duru'nun şüpheli ölümü! Okul bahçesinde vuruldu
        Aydemir Akbaş'a veda
        Aydemir Akbaş'a veda
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Dünyanın yeni yedi harikası nelerdir?
        Alain Delon hayatını kaybetti
        Alain Delon hayatını kaybetti
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        M çiçeği virüsü çocuklar için daha tehlikeli!
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?
        Lost oyuncuları şimdi ne yapıyor?

        Benzer Haberler

        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret...
        Sivas'ta sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı'na ve dini değerlere hakaret...
        Dağ motosikletiyle yaptığı kazada yaralandı
        Dağ motosikletiyle yaptığı kazada yaralandı
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sivas'ta festivalde konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Sivas'ta festivalde konuştu:
        Sivas'ta dağ motosikletiyle çukura düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
        Sivas'ta dağ motosikletiyle çukura düşen kişiyi AFAD ekipleri kurtardı
        Müsavat Dervişoğlu: Nerede bir mazlum varsa, onun yanında Türk milleti dura...
        Müsavat Dervişoğlu: Nerede bir mazlum varsa, onun yanında Türk milleti dura...
        Ahır yangınında 1500 balya saman zarar gördü
        Ahır yangınında 1500 balya saman zarar gördü