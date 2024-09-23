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        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

        SİVAS'ta apartmanın 3'üncü katındaki yangında, pencereye çıkıp yardım isteyen Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:45
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        Yanan evin penceresinde mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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        SİVAS’ta apartmanın 3’üncü katındaki yangında, pencereye çıkıp yardım isteyen Hüseyin Zeki, itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı.

        Kılavuz Mahallesi Yukarı Tekke Caddesi’nde bulunan 6 katlı apartmanın 3’üncü katındaki dairede elektrikli ısıtıcıdan yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Hüseyin Zeki, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Büyüyen yangın nedeniyle dumanla kaplanan evde mahsur kalan Hüseyin Zeki, mutfağın camına çıktı. Zeki, gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen Zeki, sağlık ekipleri tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde zarara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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