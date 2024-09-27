4 Eylül Stadı'ndaki kadın tribününe Şehit Polis Şeyda Yılmaz'ın ismi verildi

İSTANBUL'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi tarafından şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ismi Sivas 4 Eylül Stadı'nda yer alan kadın taraftarlar için tahsis edilen tribüne verildi.

Ümraniye'de Dudullu Polis Merkezi'nde motosiklet hırsızlığı suçundan gözaltına alınan ve hakkında 26 ayrı suç kaydı olduğu belirlenen Yunus Emre Geçti'nin (19) polis merkezinden kaçtıktan sonra yakalanması sırasında çıkan arbedede silahla ateş etmesiyle şehit olan Şeyda Yılmaz'ın ismi Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nda kadın taraftarlar için ayrılan tribüne verildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sivasspor Kulüp Başkanı Bahattin Eken, "Polis memuru hemşehrimiz Şeyda Yılmaz, canını feda ederek ülkemizin güvenliği ve huzuru için mücadele eden binlerce kahraman polisimizden biriydi. Sivasspor Kulübü olarak, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumak adına canlarını veren şehitlerimizi asla unutmuyoruz. Bu doğrultuda, 4 Eylül Stadı'nda bulunan bayan tribünümüzün ismini, "Şehit Polis Şeyda Yılmaz Tribünü" olarak değiştirme kararı aldık. Bu karar, milletimizin ve kulübümüzün, şehitlerimize duyduğu minnetin ve onlara olan sonsuz saygımızın bir nişanesi olarak tarihe geçecektir.