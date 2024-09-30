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        Sivas'ta otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 5 yaralı

        SİVAS'ta otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 22:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 22:45
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        Sivas'ta otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 5 yaralı
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        SİVAS’ta otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan M.T.'nin kullandığı 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.T. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı. Otobüste ise yaralanan olmadı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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