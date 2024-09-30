Sivas'ta otomobil yolcu otobüsüyle çarpıştı: 5 yaralı

SİVAS’ta otomobil ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi. S.T. (29) yönetimindeki 58 HB 983 plakalı otomobil aynı istikamette seyir halinde olan M.T.'nin kullandığı 58 AFK 059 plakalı yolcu otobüsünün ön tekerine yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durdu. Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü S.T. ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan Z.T. (51), A.D. (22), M.D. (48) ve A.T.Ç. (7) yaralandı. Otobüste ise yaralanan olmadı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.