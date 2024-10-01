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        Rusya yolcusu somonların hasadına başlandı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki Çamlıgöze Barajı üzerinde üretimi yapılan somonların hasadı başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 10:21 Güncelleme: 01.10.2024 - 10:25
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        Rusya yolcusu somonların hasadına başlandı
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesi yakınlarındaki Çamlıgöze Barajı üzerinde üretimi yapılan somonların hasadı başladı. Canlı olarak özel kamyonlarla önce Elazığ'daki işleme tesislerine götürülen balıklar, temizlenme ve paketleme çalışmasının ardından Rusya'ya ihraç ediliyor.

        Suşehri ilçesi yakınlarındaki Çamlıgöze Barajı'nda 2011 yılında faaliyete başlayan somon balığı çiftliğinde hasat dönemi başladı. Belirli aşamalardan geçen ve büyümelerine paralel olarak uygun havuzlara alınarak, otomatik yemleme sistemi ile yetiştirilen balıkların bu sezonki ilk nakliyeleri gerçekleştirildi. Yıllık 4 bin 250 ton kapasiteli çiftlikte yetiştirilen balıklar, özel taşıma kamyonlarına canlı olarak alınarak ilk etapta Elazığ'daki işleme tesislerine gönderiliyor. Burada temizlenip, paketleme işlemleri tamamlanan balıklar, daha sonra Rusya'ya ihraç ediliyor. Her biri ortalama 1 kilo 800 gram ağırlığında olan ve Norveç somonunu geride bırakarak marka haline gelen balıklar yöre ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

        'TÜRK SOMONU MARKA HALİNE GELDİ'

        İşletme sahibi Alper Sermet, ülke genelinde üretilen balıkların dünya pazarında artık kabul edilir bir marka haline geldiğini belirterek, "Hasat zamanımız bu yıl biraz daha erken başladı. Üretilen somonların şu anda hasadını yapıyoruz. Yıllık yaklaşık 4 bin 250 ton kapasiteli bir üretim söz konusu. Bu üretimden sonra satışını gerçekleştiriyoruz. Bu ürün önce Elazığ'a gidiyor ve orada kesip temizlendikten sonra Rusya'ya ihracatı gerçekleştirilecek. Bütün Türkiye için konuşmak gerekirse şu anda toplamda 95-100 bin ton somon üretimi var. Bu somon, Norveç somonunun tahtını sallayıp artık Türk somonu olarak marka haline gelmiş durumda. Dünyanın birçok ülkesinde satışa sunuldu. Özellikle hedef pazar olarak Rusya, Japonya ve Amerika var. Tabii uzak doğu ülkeleri de alıyor. Türkiye'de bu iş giderek yaygınlaşıyor. Güçlü bir sektör oluyor. Türkiye olarak 1,5 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi ve bu 2 milyar doları geçecek" diye konuştu.

        BÖLGEYE KATKI SAĞLIYOR

        Sivas Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk de İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile ilçedeki balık üretim çiftliğini ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde izledi. Tesisin bölge ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Vali Yardımcısı Öztürk, "Tesis içerisinde bir de yem fabrikası var. Burada üretilen balıklar yine burada üretilen yemlerle besleniyorlar. Yem fabrikasının kapasitesi ise yaklaşık 10 bin ton civarında. 2011 yılında bu zamana kadar bölgemizdeki balıkçılık her geçen gün artıyor. Hem teknoloji anlamında hem bilimsel anlamda hem de işin ticareti anlamında bölge halkına da ciddi istifade sağlıyor. Burada 80'e yakın kardeşimiz çalışıyor. Önemli bir istihdam sağlıyor. Ayrıca diğer işletmecilere öncü oluyor" diye konuştu.

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