Sivas'ta orman yangını

İlçeye bağlı Gökdere köyü Yayla bölgesinde saat 13.00 sıralarında ot yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

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