Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheliye gözaltı

Olay, dün akşam saatlerinde kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde yaşandı. Kampüste şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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