Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheliye gözaltı

        SİVAS'ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:49 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kız yurdu kampüsüne izinsiz giren şüpheliye gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta, kız öğrencilerin kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) kampüsüne izinsiz giren şüpheli gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde kız öğrencilerin kaldığı Binali Yıldırım KYK kampüsünde yaşandı. Kampüste şüpheli bir kişinin görüldüğü ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada M.Y. isimli şüphelinin tel örgülere zarar vererek kampüse girdiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan detaylı çalışmalar sonucunda M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        G.Saray Yunus'la kazandı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Makamında silahlı saldırıya uğradı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Beşiktaş son dakikada yıkıldı!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        Pompalıyla hastane basan kadın tutuklandı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı
        Sivas'ta KYK kampüsüne izinsiz giren kişi gözaltına alındı
        Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Sivas'ta, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi
        Sivas'ta orman yangını (2)
        Sivas'ta orman yangını (2)
        Sivas'ta orman yangını
        Sivas'ta orman yangını
        Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Sivas'ta ormanlık alana sıçrayan örtü yangınına müdahale ediliyor
        Suyu azaldığı için alarm veren gölde 'flamingo' sürprizi
        Suyu azaldığı için alarm veren gölde 'flamingo' sürprizi