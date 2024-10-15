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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)

        DEPREMANI, GÜVENLİK KAMERASINDAİlçede yaşanan deprem Sarıca köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:20
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        Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
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        DEPREMANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

        İlçede yaşanan deprem Sarıca köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kameranın sarsıldığı ve bir tavuğun panikle kaçtığı görüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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