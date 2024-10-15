Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem (2)
DEPREMANI, GÜVENLİK KAMERASINDAİlçede yaşanan deprem Sarıca köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
DEPREMANI, GÜVENLİK KAMERASINDA
İlçede yaşanan deprem Sarıca köyündeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kameranın sarsıldığı ve bir tavuğun panikle kaçtığı görüldü.
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