Aracıyla drift yaparken polise yakalandı

SİVAS’ta Sanayi Sitesi’nde aracıyla drift yaptığı sırada polise yakalanan sürücüye 33 bin 739 lira para cezası uyguladı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, 4 Eylül Sanayi Sitesi bölgesinde aracıyla drift yapan bir sürücüyü tespit etti. Ekipler cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldıkları sürücüye 32 bin 233 lira idari, ehliyetini yanında bulundurmamaktan dolayı ise 1506 lira olmak üzere toplamda 33 bin 739 lira para cezası uyguladı. Sürücü belgesine ise 60 gün süreyle el konuldu.