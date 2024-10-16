Sivas'ta sac yüklü TIR devrildi, şoför yaralandı

SİVAS’ta kontrolden çıkan sac yüklü TIR’ın devrilmesi sonucu şoför Sinan Aslan (36) yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Şeyhşamil Mahallesi, Şehit Hamit Kandur Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinan Aslan idaresinde 58 AER 652 çekici ve 58 AAE 161 dorse plakalı sac yüklü TIR, kontrolden çıkarak devrildi. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Devrilen TIR’ın şoförü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla Numune Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TIR içerisinde bulunan rulo halindeki sacların bir kısmı üç katlı apartmanın bahçe duvarına zarar verip bahçeye düştü.