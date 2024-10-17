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        800 yıllık geleneksel 'Divriği pilavı' evlerden çıkıp, lezzet tutkunlarıyla buluştu

        SİVAS'ın Divriği ilçesinde Mengücekli Beyliği döneminden itibaren gelenek haline gelen, düğün ve bayram gibi özel günlerde sıklıkla yapılarak evlerde tüketilen meşhur 'Divriği pilavı' ilçeyi ziyaret eden tarih ve lezzet tutkunlarına da ulaştırılmaya başlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 11:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 11:25
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        800 yıllık geleneksel 'Divriği pilavı' evlerden çıkıp, lezzet tutkunlarıyla buluştu
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        SİVAS'ın Divriği ilçesinde Mengücekli Beyliği döneminden itibaren gelenek haline gelen, düğün ve bayram gibi özel günlerde sıklıkla yapılarak evlerde tüketilen meşhur 'Divriği pilavı' ilçeyi ziyaret eden tarih ve lezzet tutkunlarına da ulaştırılmaya başlandı. Farklı lezzetiyle öne çıkan pilavı tadanlar, beğenilerini ifade ediyor.

        İlçede yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahip geleneksel yemekler arasında yer alan 'Divriği pilavı', lezzet tutkunlarıyla buluşturuldu. İçinde tane karabiber, yenibahar, Besni üzümü, nohut, pirinç ve dana eti yer alan pilav, tadına bakanlar tarafından beğeniliyor. Yörenin en meşhur yemeği olmasına rağmen, yıllardır sadece evlerde düğün, bayram gibi özel günlerde hazırlanan Divriği pilavı, mutfaktan çıkıp meraklılarıyla buluştu. Başta Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası olmak üzere zengin bir kültürel mirasa sahip ilçenin ziyaretçi sayısında son dönemde artış görüldü. Özellikle Ulu Camii ve Darüşşifası'nın 9 yıllık restorasyon sürecinin tamamlanıp yeniden ziyarete açılmasıyla, meraklıları ilçeye akın etmeye başladı. Ziyarete gelenlerin yörenin meşhur yiyeceklerini de tatmak istemesiyle, Divriği pilavı ön plana çıktı. İlçede esnaf kadınlar için oluşturulan Hüma Hatun Sokağı'nda lokanta açan evli, 2 çocuk sahibi Zeliha Gürsoy (38), bölgeyi ziyarete gelen ve tarihi yerleri gezenlere, yörenin geleneksel pilavını sundu. Yanında üzüm hoşafı ve turşu ile birlikte servis edilen pilav ilgiyle tüketiliyor.

        'EMEK İSTEYEN BİR YEMEK'

        Herkesin ismini bildiği ancak yörede yaşayanlar hariç, ilçeye gelenlerin tatma şansı bulamadığı bu lezzeti meraklılarıyla buluşturduklarını belirten işletmeci Zeliha Gürsoy, "Bulunduğumuz sokak, kadın esnaf için oluşturulan proje bir sokak. Ben de burada yeni esnafım. Divriği pilavını kendimce tanıtmaya çalışıyorum. Burada 800 yıldır pişen bir yemektir. Düğünlerde ve bayram sabahlarında yapılır. Emek isteyen ve yapımı zahmetli bir yemektir. Divriği'ye gezmeye gelenler, bu pilavın ününü duyuyor ama sadece evlerde yapıldığı için tatma imkanı bulamıyordu. Eskiden sadece evde 5-10 kişi için yapıyordum, şimdi herkes faydalanıyor. İlçeye gelen misafirlerimize bu geleneksel lezzeti sunuyoruz. Herkes çok beğeniyor" diye konuştu.

        'ÇOK FARKLI BİR LEZZET'

        Tarihi mekanları gezmek için geldiği Divriği'de pilavın da tadına bakan gurbetçi Neziha Çiftçi, "Hollanda'dan geliyoruz. Divriği pilavının ününü çok duymuştum ama hiç yememiştim. Çok lezzetli bir pilav. Buraya bir daha gelmeyi isterim" dedi.

        Gülay Çelme ise "Ben de ilk defa yiyorum. Çok farklı bir lezzet. Ayrıca kadın girişimcilerin böyle bir şey yapması güzel" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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