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        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:42 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:50
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        Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
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        SİVAS'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında Zara-Suşehri kara yolu Geminbeli Geçidi'nde meydana geldi. Zara'dan Suşehri istikametine giden Ö.D. yönetimindeki 41 NF 373 plakalı otomobil, karşı yönden gelen F.Y. idaresindeki 34 NA 2621 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücüler ile birlikte her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Suşehri ve Zara Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsü F.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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