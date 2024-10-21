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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu

        SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:07 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:10
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        Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
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        SİVAS’ın Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimleri kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

        Soğuk havanın etkili olduğu Sivas’ta bazı noktalarda sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düştü. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Koyulhisar ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü. Kar kalınlığının 5 santimetreye kadar çıktığı bölgelerde vatandaşlar yağan karın keyfini çıkardı. İlçede beyaz örtüyle birlikte güzel görüntüler oluştu.

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