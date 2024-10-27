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        Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

        SİVAS'ın Gürün ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 15:00 Güncelleme: 27.10.2024 - 15:05
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        Otomobil su kanalına devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
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        SİVAS'ın Gürün ilçesinde otomobilin su kanalına devrildiği kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 05.30 sıralarında Gürün-Pınarbaşı kara yolunun Osmandede mevkisinde meydana geldi. Cuma Barkodat’ın (53) kontrolünü yitirdiği 34 HT 0889 plakalı otomobil, yol kenarındaki su kanalına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki Aziz Kutluktemur (75) ve Hasan Kutluktemur (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen yaralılardan Aziz Kutluktemur da yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralının tedavisi sürerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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