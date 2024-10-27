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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

        SİVAS'ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:05
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        Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
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        SİVAS'ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli Kavşağı'nda meydana geldi. A.U. yönetimindeki 58 ACN 983 plakalı otomobil ile D.B. idaresindeki 34 RCT 98 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İ.U, Y.E.K, A.K, F.Ç, H.Ç. ve D.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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