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        Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

        SİVAS'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulunduKılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:05 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:10
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        Sivas'ta mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu
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        SİVAS’ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu

        Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurum altında parçalanmış bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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