Parçalanmış halde bulunan bebeğe kalp şeklinde mezar taşı

SİVAS'ta Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında cesedi parçalanmış halde bulunan ve otopsi sonrası toprağa verilen bebeğin kabrine üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazılı kalp şeklinde mezar taşı yerleştirildi.

3 Kasım'da Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta uçurum altında parçalanmış halde bulunan ve otopsi işleminin ardından Yukarı Tekke Mezarlığı’na defnedilen 1 aylık erkek bebeğin mezar taşı yenilendi. Belediyenin, bebek mezar taşlarını kalp şeklindeki yenileriyle değiştirme çalışması kapsamında, sahipsiz bebeğin mezar taşı da değiştirildi. Kalp şeklinde hazırlanan ve üzerinde 'Cennetin günahsız gülü' yazan mezar taşı belediye ekipleri tarafından mezarın başına yerleştirildi. Bazı kişilerin olay sonrası bebeğin mezarını ziyaret ettiği, bazılarının da mezara çiçek bıraktığı görüldü.