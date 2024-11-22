Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta dershane çatısında yangın

        SİVAS'ta bir apartmanın 4'ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 04:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 04:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta dershane çatısında yangın
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS’ta bir apartmanın 4’ncü katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Yangın saat 02.30 sıralarında Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak üzerinde bulunan 4 apartmanın en üst katında dershane olarak kullanılan bölümün çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangında alev ve dumanları görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle apartman sakinleri binadan tahliye edilirken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye görevlilerinin yaklaşık 1 saat süren çalışma ile yangın, binadaki diğer katlara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonrası çatıda hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'a kar geliyor
        İstanbul'a kar geliyor
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Afyonkarahisar'da restoranda yangın çıktı
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Merkez Bankası: Zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarıldı
        Yetkisiz çakar kullanana ceza yağacak
        Yetkisiz çakar kullanana ceza yağacak
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Bin liralık çorbaya 'haksız fiyat' incelemesi
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Netanyahu, UCM kararını tanımayacak
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Otobüs şoförünü bıçakla tehdit eden sürücü yakalandı
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Rusya-Ukrayna savaşı tırmanıyor!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        Okan Buruk'tan Icardi açıklaması!
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        O konuşmalarda iddianameye girdi
        UCM kararına destek açıklamaları
        UCM kararına destek açıklamaları
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        Kacır'dan Habertürk'e açıklamalar
        UCM kararını yorumladılar
        UCM kararını yorumladılar
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Bakan Şimşek'ten "vergi borçları silindi" iddialarına yanıt
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Galatasaray'ın borcu açıklandı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Narin'in avucunda saç ve kıl çıktı!
        Evlilikte kriz çıktı
        Evlilikte kriz çıktı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Sivas'ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu
        Sivas'ta dershane bulunan binanın çatısındaki yangın hasara neden oldu
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam etti
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesine yeni anjiyografi cihazı alındı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesine yeni anjiyografi cihazı alındı
        "Emin Şehir Sivas" toplantısı yapıldı
        "Emin Şehir Sivas" toplantısı yapıldı
        Akıncılar'da bir çiftçi yetiştirdiği kivileri pazarda satışa sundu
        Akıncılar'da bir çiftçi yetiştirdiği kivileri pazarda satışa sundu
        Sivas'ta 58 bin 100 makaron ele geçirildi
        Sivas'ta 58 bin 100 makaron ele geçirildi