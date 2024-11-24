Sivas'ta kar yağışı; 35 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı (2)

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sivas'ta, kent genelinde köy ve mezralardan oluşan 35 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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